В скором будущем Россия будет реже давать в долг другим странам. Перечень оснований для отказа в межгосударственном кредите существенно расширится, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

В подготовленном Минфином документе приводятся восемь категорий стран, которые больше не смогут рассчитывать на помощь Москвы. В первую входят государства, которым в прошлом уже списывали долги в рамках профильной международной инициативы. Во вторую — те, кто столкнулся с военными конфликтами на своей территории или переживает социально-политический кризис.

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Третья и четвертая категории: страны, в отношении которых действуют поддержанные Россией международные санкции, а также причастные к финансированию запрещенных в РФ террористических организаций. Также в кредитовании будет отказано тем, кто уже допускал дефолт по своим обязательствам, относится к шестой и ниже группам странового риска по классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), имеет слишком низкий суверенный рейтинг ведущих международных агентств.

Восьмая категория — государства со слишком высокой стоимостью кредитных дефолтных свопов (специальных инструментов, позволяющих требовать от эмитента сумму задолженности в случае дефолта заемщика) по версии агентства Bloomberg.

По данным российского рейтингового агентства АКРА, новым требованиям в данный момент удовлетворяют около 110 стран. При этом многие традиционные заемщики Москвы теперь попадут в группу риска. По состоянию на начало 2020 года, Россия владеет правами требования на 40 миллиардов долларов, из которых 15,8 миллиарда выдано бывшим советским республикам.