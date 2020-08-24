Кравчук допустил перенос переговоров по Донбассу в случае «оккупации» Минска

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук допустил перенос переговоров из Белоруссии в другую страну, если туда будут введены войска. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, видеозапись доступна в YouTube.

«Если будет военная помощь, то это уже не государство, а оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего», — сказал Кравчук.

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По его словам, при таком развитии событий переговоры нужно переносить в одно из нейтральных государств. В качестве примера он назвал Швейцарию, Швецию и Финляндию.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что из-за пандемии коронавируса все разговоры в рамках ТКГ проходят в видеоформате и не зависят от площадки проведения. «Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно, особенно сейчас это делать. Минск был предложен, основан, и там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для изменения», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска. Кравчук допустил, что новой площадкой может стать Швеция. По его словам, это произойдет, если возможность вести диалог в белорусской столице исчезнет.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, проходят в столице Белоруссии с 2014 года. В феврале 2015-го в Минске состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой были приняты так называемые минские соглашения, предусматривающие, в частности, прекращение огня и обмен пленными.