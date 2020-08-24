ФСБ задержала создателей нового самолета для Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали создателей нового российского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А по обвинению в махинациях. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Особо крупное мошенничество вменяется директору центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеславу Хвану, сотруднику финансовой службы вуза по фамилии Титов и бывшему заместителю гендиректора группы компаний «Ил» по фамилии Новожилов.

Расследование ведет управление «П» Службы экономической безопасности ФСБ, которое занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

По данным Baza, новый самолет стоимостью девять миллиардов рублей разрабатывался для нужд Минобороны. Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к его созданию «Ил» и МАИ. Однако следователи выяснили, что работы не ведутся, акты выполненных работ фиктивные, а средства выводились с использованием преступных схем. Ущерб от хищений оценивается как минимум в 18 миллионов рублей, однако его размер может возрасти.

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