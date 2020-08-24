«Газпром» предложил собственный мегапроект

«Газпром» предложил дополнить список российских мегапроектов собственной инициативой по газификации российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дочерней структуры концерна «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

«Считаю хорошим и правильным предложение дополнить портфель национальных проектов проектом по газификации Российской Федерации, а проекту газификации регионов Российской Федерации придать статус партийного проекта с ежемесячным и ежегодным партийным контролем», — отметил Густов.

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В июне с аналогичной идеей к премьер-министру Михаилу Мишустину обращался депутат Госдумы Олег Быков. Его предложение предполагало утверждение и реализацию единой федеральной программы и отдельного нацпроекта.

Нынешние правила предусматривают газификацию субъектов Федерации в рамках отдельных региональных и межрегиональных программ и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года.

В середине августа глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о невыполнении плана по газификации российских регионов. По его подсчетам, за последние три года было выполнено только 15 процентов.