ПСБ предоставил сотрудникам ОПК уникальную ипотечную программу

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях — по ставке 3,99 процента. Соответствующее соглашение подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель главы Минпромторга России Олег Рязанцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка, где подчеркнули, что ПСБ готов предоставлять ипотечный кредит без первоначального взноса.

Данная ставка будет доступна работникам ведомства — зарплатным клиентам банка в рамках программы «Семейная ипотека». В качестве первоначального взноса возможно также использовать материнский капитал. В пресс-службе ПСБ отметили, что по заключенным условиям ипотечного кредитования это будет минимальная ставка на рынке по продукту «Семейная ипотека».

Кроме того, сотрудники предприятий ОПК смогут рефинансировать в ПСБ действующие ипотечные кредиты. Рефинансированием, а также возможностью получения ипотечного кредита без первоначального взноса сотрудники организаций и предприятий ОПК смогут воспользоваться, используя собственное субсидирование.

«Предприятия ОПК — наши ключевые клиенты, и мы рады предложить их сотрудникам лучшие на текущий момент рыночные условия по такому востребованному продукту как ипотека. Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны», — подчеркнул Петр Фрадков.

Согласно сведениям Минпромторга сейчас почти 50 тысяч сотрудников ведомства и предприятий ОПК заинтересованы в различных ипотечных продуктах.