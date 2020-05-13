ПСБ в два раза увеличил число операций сопровождения гособоронзаказа

Количество проведенных ПСБ в день операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате зарплаты и налогов в госбюджет с февраля по апрель выросло в два раза. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Количество открываемых отдельных счетов за этот период увеличилось почти в 1,5 раза. Число количество операций по ГОЗ, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate выросло более чем на 45 процентов. При этом за последние три месяца количество онлайн-операций превысило 500 тысяч.

Для того, чтобы обеспечить безопасность, PSB Corporate использует в работе сертифицированную защиту информации, включая средства криптографической защиты. В частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса платят с отдельных банковских счетов, ведут справочники подтверждающих документов, взаимодействуют с контролером. Банк осуществляет контроль целевого использования кредитных средств. В банке отмечают, что благодаря этой системе исключается риск использования кредитов не по назначению, исполнения платежных поручений за счет собственных средств. Кроме того, значительно возрастает скорость обработки заявлений на транш.

«Мы разработали автоматизированные решения для крупнейших холдингов ОПК, что позволило увеличить долю операций по ГОЗ онлайн более чем на 45 процентов», — отметил Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк». В нынешнем году, по его словам, банк планирует внедрение нового функционала, благодаря которому предприятия ОПК смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, вести с ними документооборот.