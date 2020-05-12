ПСБ открыл первые удаленные счета для выплаты кредитов под 0 процентов

ПСБ первым из банков запустил возможность удаленного открытия счета для выдачи кредитов под 0 процентов на выплату зарплат. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появится возможность дистанционно открыть счет без личной идентификации в отделении банка во время режима самоизоляции, подчеркнули в кредитной организации. Процедура займет не более десяти минут.

«ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально», — отметил старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Чтобы открыть удаленный счет, нужно оставить заявку на сайте банка, после этого менеджер свяжется с клиентом по видеосвязи для дальнейшего подтверждения личности. Клиенту необходимо будет только лишь подписать документы в интернет-банке с помощью электронной подписи. После снятия ограничительных мер к клиенту приедет сотрудник банка для личной идентификации.

