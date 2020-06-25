ПСБ и Минэкономразвития увеличат лимиты на кредитование МСБ

ПСБ и Минэкономразвития России подписали соглашение об увеличении лимитов на 10 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) под 2 процента годовых. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

К концу июня 2020 года более 2 тысяч кредитов на восстановление деятельности компаний выдано ПСБ, который таким образом вошел в тройку-лидеров по объемам выдачи кредитных средств, подчеркнули в пресс-службе.

«Спрос на льготное финансирование в условиях пандемии очень высок, мы ежедневно получаем большое количество заявок от бизнеса. Уже в первый месяц действия программы мы смогли в полном объеме реализовать установленный лимит в 10 миллиардов рублей. Благодаря дополнительному лимиту, мы сможем в два раза увеличить выдачи кредитов и оказать финансовую поддержку тем компаниям, которые в ней нуждаются», –– рассказал руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

Программа льготного кредитования предприятий МСБ под 2 процента действует с 1 июня 2020 года. Кредитные средства бизнес сможет направить на самые разные цели, включая выдачу заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и иную предпринимательскую деятельность.

