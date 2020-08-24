В России выйдет комедийный сериал о волонтерах «Need хелп»

В середине октября в сети появится комедийный сериал о волонтерах «Need хелп». Первый трейлер нового проекта уже доступен на YouTube, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект реализует кинокомпания «Темпо-Ритм» при поддержке Института развития интернета и Федерального агентства по делам молодежи в рамках федерального проекта «Цифровая среда» национального проекта «Культура». В марте этого года он победил в Конкурсе ИРИ на создание интернет-контента для молодежной аудитории.

В сериале рассказывает о феномене волонтерства. По словам авторов проекта, для одних — это дело всей жизни, а для героев сериала — хобби, которое не занимает много времени, но дает ощущение нужности. Главный герой сериала, Леня, вернулся в родной город после года учебы в московском вузе. В региональном университете он оказался на грани исключения и решил срочно записаться в институтскую волонтерскую ячейку, чтобы проявить социальную активность. Однако волонтеры оказываются не такими, как он ожидал.

По словам режиссера проекта Дмитрия Булина, создателям сериала было важно в легкой форме и без назидательности рассмотреть само явление и показать, что добрым делам есть место в жизни очень разных людей.