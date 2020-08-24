В России усомнились в скафандрах Илона Маска

Дизайн скафандров для экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX эффектный, однако вопрос об их безопасности остается открытым. Об этом РИА Новости рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

По его словам, это даже не совсем скафандр, а средство индивидуальной защиты на пути с Земли на Международную космическую станцию (МКС), разработанное известным голливудским модельером Хосе Фернандесом. Он считает, что надежность технологии компании, которую возглавляет Илон Маск, можно проверить только годами эксплуатации.

Пирожков также отметил, что работа с общественностью и дизайном у американцев всегда была на высшем уровне. Он добавил, что, если приложить усилия, то можно улучшить и дизайн российской техники. Дизайнер подчеркнул, что над этим, возможно, предстоит еще поработать.

Ранее летчик-космонавт Михаил Корниенко назвал плюс для России от успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компанией SpaceX Илона Маска. Он пояснил, что у России появился серьезный конкурент в космической отрасли, что заставит российских исследователей работать усерднее и создавать более качественные разработки.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала 30 мая со стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди в штате Флорида. Данный пуск к МКС стал первым для Crew Dragon, когда на его борту находится экипаж. Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем, созданным SpaceX.