Задержание спецназом Росгвардии криминального авторитета попало на видео

В Смоленской области сотрудники МВД и спецназа Росгвардии задержали местного жителя по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Видео операции в понедельник, 24 августа, публикует региональное управление МВД России.

По версии следствия, 57-летний мужчина с февраля по март 2019 года, занимая высшее положение в преступной иерархии в Смоленской области, создал организованную преступную группу. Вместе с тремя подельниками он вымогал у двоих потерпевших более 2,5 миллиона рулей.

Злоумышленники оказывали на жертв моральное и физическое давление, постоянно звонили и писали сообщения, угрожая расправой.

Потерпевшие обратились в полицию. Следующая встреча с обвиняемыми прошла под контролем сотрудников МВД. Сразу после передачи денег злоумышленников задержали. Уголовное дело направлено в суд.