Tele2 запустил безлимитный доступ к Telegram

Оператор мобильной связи Tele2 обнуляет трафик в Telegram. Теперь абоненты популярных пакетных тарифов смогут пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании, подчеркнув, что Tele2 первым среди операторов «большой четверки» запустил аналогичный продукт.

Опция «Безлимит на Telegram» бесплатно доступна абонентам тарифных планов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», в столице также на «Везде онлайн» и на тарифе «Везде онлайн+» в Москве и Санкт-Петербурге. Абоненты других пакетных тарифных планов могут подключить услугу самостоятельно за дополнительную плату.

Корпоративным клиентам Tele2 на открытой линейке тарифных планов «Мой бизнес» и «Моя команда» безлимитный доступ к Telegram также предоставляется бесплатно.

Оператор напоминает, что в перечисленные тарифные планы включен безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, ТамТам и социальным сетям Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Сегодня многие люди используют различные мессенджеры, а Telegram — это не только способ связи с друзьями, близкими и коллегами. На базе этого мессенджера существует множество полезных и интересных каналов, посвященных совершенно разным темам. Часто новости или интересные публикации пользователи читают именно в Telegram. Tele2 поддерживает интересы своих абонентов, и нам важно предлагать актуальные опции», — прокомментировал новость директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.