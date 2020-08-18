Tele2 запустил новую волну «приятных понедельников»

Оператор мобильной связи Tele2 запустил новую волну проекта «Понедельники Tele2»: каждый понедельник компания дарит клиентам набор подарков, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. Об этом говорится в сообщении компании.

Проект реализуется в сотрудничестве с федеральными партнерами «Макдоналдс», Gett, «КАРО» и другими компаниями в 28 регионах России. Набор подарков включает бесплатный кофе, скидки на поездку в такси, билеты в кино и блюда из любимых кафе. При этом абонентам не нужно выбирать — они могут воспользоваться сразу всеми подарками.

В зависимости от региона абонентам доступен сет из двух или трех предложений. Например, москвичи по понедельникам смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс», воспользоваться скидкой на поездку Gett и получить в подарок второй билет в кино в сети «КАРО». В 15 городах абонентам будут доступны еще подарки из местных кафе и ресторанов — пицца, роллы, десерты и разные блюда на выбор. Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 августа по 14 сентября.

«С помощью проекта «Понедельники Tele2» мы ввели новый ритуал в жизни наших клиентов, который превращает самый трудный день недели в приятный. Понедельник – больше не «день тяжелый» для многих пользователей Tele2, ведь мы расширили географию акции до 28 регионов России», — отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». У каждого из партнеров он действует именно в понедельник каждую неделю до 14 сентября.

