Tele2 создал онлайн-дом для тренировок и виртуальных экскурсий

Оператор мобильной связи Tele2 презентовал особое виртуальное пространство - «Дом по другим правилам», которое позволит ходить в кино, на выставки, концерты и лекции, не покидая квартиры.Воспользоваться услугой могут все желающие — даже те, кто не является клиентом Tele2. Стать гостем «Дома по другим правилам» можно бесплатно и без дополнительных условий.

Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора. Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж.

Каждый, кто посетит восемь комнат виртуального дома, сможет послушать лекции и принять участие в эксклюзивных мастер-классах от шеф-поваров столичных ресторанов, сходить на тренировки, посмотреть выставки и фильмы.

Гости «Дома по другим правилам» смогут не только участвовать в экскурсиях по грандиозным коллекциям Эрмитажа, которые насчитывают более 3 миллионов экспонатов, но и осмотреть места знаменитого музея, которые обычно закрыты для широкой публики. В качестве эксклюзива — экскурсия по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, а также тур по чердакам и крышам Зимнего дворца.

Посетители виртуального дома смогут послушать лекции по истории культуры, которые представит просветительский проект Arzamas, и ознакомиться с образовательным плейлистом, составленным Институтом «Стрелка». В кинозале онлайн-дома можно будет посмотреть подборку фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink. Желающие смогут присоединиться к тренировкам, которые проведут фитнес-инструкторы клуба «Комета Black». Увидеть концерты-квартирники можно будет в гараже, пройти мастер-классы — на кухне, поучаствовать в соревнованиях по мобильному киберспорту — в игровой.

На любое из мероприятий дома можно позвать друзей, отправив им приглашение в мессенджер.

Кроме записей спортивных и музыкальных событий, в онлайн-доме можно будет посмотретьтрансляции с интересными гостями. Шеф-повара знаменитых московских и петербургских ресторанов, таких как: «Горыныч», «Северяне», Noor Electro, El Copitas поделятся своими секретами со всеми желающими.

На террасе для абонентов Tele2 будут появляться новые предложения от партнеров бонусной программы «Больше», которые доступны клиентам оператора. Кроме того, в цифровом пространстве организаторы собрали лучший контент от Мультимедиа Арт Музея, из онлайн-парков Tele2 и мира Red Bull.

Душа «Дома по другим правилам» Tele2 — искусственный интеллект оператора Миа, которая поможет подобрать контент по интересам. Посетителям, вне зависимости от того, абонентом какого оператора они являются, не нужно будет регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия.

1 мая 2020 года в цифровом доме Tele2 пройдет новоселье, и состоится живой концерт популярной группы.

«Мы хотим, чтобы наши абоненты чувствовали себя максимально комфортно в период самоизоляции. Обстоятельства складываются так, что нам всем сейчас лучше остаться дома и изменить свой привычный распорядок жизни, но это не означает безусловный компромисс. Дом по другим правилам Tele2 — это диджитал-пространство, где можно посмотреть кино, сходить на виртуальную выставку или лекцию, научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и даже назначить свидание. При этом речь не идет о наборе ссылок на бесплатный контент, это действительно дом Tele2 — уютный, со своей атмосферой, встречами с друзьями на кухне или даже у бассейна. Место, где каждый сможет для себя найти занятие по душе и где нет времени для скуки», — подчеркнула директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.