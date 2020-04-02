Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в два раза

Выручка Tele2 от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике больших данных по итогам 2019 года выросла в два раза и составила 1,057 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Доход компании от внешней монетизации увеличился на 70 процентов. Как отмечают в Tele2, росту выручки способствовало развитие направления геоаналитики и продукты для финансовых организаций.

Так, сервисы геоаналитики стали лидером по темпам роста выручки в 2019 году: доходы оператора от внешних проектов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2018 годом. В прошлом году Tele2 продолжила сотрудничество с Департаментом информационных технологий города Москвы. В частности, data scientists оператора выполнили анализ структуры населения региона, динамики ее изменения, трафика пассажиров в метро на вход и выход в привязке ко времени суток.

Также в 2019 году Tele2 реализовала масштабный проект на основе технологий big data в Санкт-Петербурге. Компания проанализировала для Комитета по туризму Ленинградской области портрет и географию посетителей фестиваля «Чудо света», который прошел в ноябре на Дворцовой площади.

В 2020 году после стабилизации эпидемиологической обстановки и восстановления сферы туризма Tele2 продолжит анализировать структуру внешнего и внутреннего туристического потока Северной столицы.

Вторым драйвером роста выручки стали решения для финансовых организаций и кредитных учреждений: на 86 процентов увеличился доход от услуг рискового скоринга, верификации и других сервисов. Востребованность этих продуктов возросла благодаря тому, что Tele2 постоянно совершенствует модели и расширяет число сегментов целевой аудитории, учитывая особенности бизнеса разных заказчиков.

«Все продукты и технологии для внешнего рынка мы сначала реализуем внутри компании. Наша первоочередная задача — использовать анализ больших данных для роста эффективности нашего бизнеса. Результаты 2019 года говорят сами за себя: эффект от проведения внешних и внутренних проектов с использованием больших данных превысил один миллиард рублей, — комментирует итоги работы директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков. — Важно, что для оценки отдачи от реализации внутренних проектов мы подбираем подходящую методологию вместе с финансистами Tele2, поэтому все показатели эффективности подтверждены экспертами по финансам».

Одной из ключевых внутренних инициатив 2019 года стал проект Smart Capacity — умное управление емкостью сети оператора. На основе предиктивной аналитики специалисты Tele2 находят потенциальные «узкие места» и расширяют емкость сети там, где это необходимо. Такой подход позволяет увеличить эффективность инвестиций в инфраструктуру и предоставить клиентам качественный сервис и высокую скорость мобильного интернета.

В 2020 году Tele2 планирует инвестировать в развитие аналитики больших данных и искусственного интеллекта до 100 миллионов рублей. Компания сфокусируется на нескольких ключевых направлениях, которые принесут максимальный эффект по возврату инвестиций. В прошлом году размер инвестиций составил 50 миллионов рублей.