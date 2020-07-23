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Глава Tele2 рассказал об активном цифровом образе жизни россиян

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Сергей Эмдин
Сергей Эмдин
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В период пандемии потребление дата-услуг выросло более чем на 30 процентов, в первую неделю рост составил 10 процентов, голосовой трафик вырос на 25 процентов. Об этом рассказал, генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин в ходе круглого стола AC&M Consulting «Сценарии выхода телеком-отрасли России из кризиса после пандемии и строительство новой инфраструктуры», посвященного развитию цифровых услуг и инфраструктуры.

По словам Сергея Эмдина, пандемия и вынужденная самоизоляция населения стремительно ускорила развитие цифровых сервисов. «Мы прогнозировали такой активный цифровой образ жизни населения лишь через 2-3 года, однако наблюдаем его уже сейчас, — рассказал он. — большая часть населения, которая не использовала цифровые сервисы, попробовала их и поняла, что это просто, удобно, экономит время и деньги. Очевидно, что многие из этих привычек останутся и после пандемии. Мы видим структурные изменения в продвижении этого цифрового мира в повседневную жизнь человека».

При этом, отметил он, было бы неверно говорить о привилегированном положении телеком-отрасли в ситуации пандемии, поскольку телеком, как и другие сферы экономики, столкнулся с серьезными трудностями.

«При заметном росте интернет-трафика увеличения выручки операторов не произошло, поскольку абоненты стали выбирать больше трафика в рамках своих пакетов, при этом экономя и отказываясь от вторых и третьих SIM-карт. Изменилась и сама модель потребления трафика, прежде всего в разрезе геопозиционирования, что привело к необходимости вкладывать значительные средства в расширение и умощнение сети», — рассказал Сергей Эмдин.

Кроме того, полностью выпали доходы от международного роуминга, произошло временное снижение трафика в салоны связи операторов, а часть салонов была просто закрыта.

При этом, продолжил он, несмотря на снижение доходов, у Tele2 значительно выросли расходы на строительство инфраструктуры сотовой сети.

«Наши докризисные прогнозы по CAPEX остаются в силе, мы не можем экономить на качестве сети, так как клиенты за время карантина привыкли к дистанционным сервисам, изменили своё потребительское поведение, и сейчас мы не видим снижения дата-трафика после ослабления карантина», — рассказал он. Чтобы минимизировать влияние кризиса на экономику компании, Tele2 перестроила бизнес-процессы во всех направлениях деятельности, сделала фокус на развитии цифровых каналов продаж и запуске новых сервисов, актуальных во время самоизоляции, ищет способы сокращения операционных расходов, добавил генеральный директор Tele2.

«Сложившаяся ситуация позволила нам существенно ускорить сроки вывода новых продуктов на рынок, если раньше time-to-market растягивался на несколько месяцев, то сейчас он составляет всего пару недель. А некоторые услуги в период карантина мы запускали в течение нескольких дней», — добавил он.

Однако говоря о краткосрочной перспективе, Сергей Эмдин отметил, что телеком-отрасль проиграла. Но в долгосрочной перспективе, по его мнению, она выиграет благодаря происходящему сейчас глобальному сдвигу в модели поведения пользователей мобильной связи.

По мнению выступавшего, операторам, особенно сегодня, жизненно необходимы меры государственной поддержки, направленные на сохранение работоспособности сетей и оздоровление отрасли в целом.

«Сети операторов успешно справились с нагрузками во время пандемии, но не стоит забывать, что это результат масштабной стройки, которая несмотря на сложившуюся ситуацию идет полным ходом. Инфраструктура требует усиления мощности особенно в тех локациях, где резко вырос трафик. Сейчас важно не допустить снижения пропускной способности сетей», — заявил он.

Среди мер желаемой государственной поддержки, Сергей Эмдин отметил снижение регуляторной нагрузки на отрасль, которая годами показывает выдающиеся результаты развития.

«Телеком-отрасль сегодня – это драйвер развития высокотехнологичных проектов, большинство из которых она реализует своими силами и за свой счет. Однако цифровизация и строительство новой инфраструктуры будет проходить быстрее и эффективнее тогда и там, где операторы получат осознанную и активную поддержку со стороны регулятора, — подчеркнул он. Российский рынок мобильной связи, по его словам, существует в условиях жесткой конкуренции и успешно саморегулируется. «Это подтверждает тот факт, что цены на услуги связи в России годами остаются одними из самых низких в мире, ведь их стоимость в месяц соизмерима с ценой чашки кофе. Телеком-операторы построили во всех регионах качественные сети фиксированной и мобильной связи, обеспечили покрытие территорий, на которых проживают почти 100 процентов населения страны, благодаря жесткой конкуренции на рынке», — отметил он.

Операторы связи сегодня, по его словам, — это не только поставщики телекоммуникационных услуг, но и эксклюзивные драйверы развития высокотехнологичных проектов, которые способствуют улучшению качества жизни горожан и развитию цифровой экономики. Это проекты в области: IoT, «Умный город», Big Data, Smart CAPEX, 5G.

«Мы прошли этот кризис достойно — за все это время не было ни одной значимой аварии, ни одной перегрузки сетей, мы реально поддержали людей в этот сложный период, но не за горами тот день, когда нам этого спектра будет не хватать и потребуется внедрение новых современных технологий, — продолжил Сергей Эмдин. — Прелесть цифровых технологий в том, что при наличии инфраструктуры можно иметь то же качество жизни вне зависимости от того, являешься ты жителем Москвы, Магадана, Екатеринбурга или Норильска. Люди компенсируют физическую удаленность от центра страны использованием цифровых каналов, в этом и есть преимущество цифровых технологий. Наша миссия состоит в том, чтобы создать новую инфраструктуру, дать новые возможности, которые потом будут реализованы. Для России, где пока нет станций 5G, как в ряде стран, технологическое окно возможностей пока не закрылось, но время упускать нельзя».

По его словам, нет сомнений в том, что за технологией 5G будущее и рано или поздно она станет базовой. «Безусловно, 5G — одна из инфраструктурых основ цифровой экономики, которая позволит провести обновление промышленной базы, совершить рывок в развитии других отраслей. Дальнейшее развитие телеком-отрасли России также определяет решение вопроса с частотами для строительства сетей 5G», — добавил он. Приоритетный диапазон для коммерческого запуска 5G, который признан большинством стран мира, — 3,4-3,8 ГГц. В России для сотовых операторов этот диапазон пока недоступен, отметил Сергей Эмдин. Именно отсутствие этих частот, по его словам, — главное препятствие для массового запуска сетей 5G в России.

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