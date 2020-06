Tele2 запустил тариф для геймеров

Оператор Tele2 запустил специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров. Это первый тариф для игроков, который появился на российском рынке мобильной связи, подчеркнули «Ленте.ру» в пресс-службе Tele2.

Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Пользователи тарифа получат 30 гигабайт интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России и 100 SMS. Тариф включает также безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и объемный пакет мобильных услуг.

Вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется эксклюзивный танк, доступный только пользователям тарифа «Игровой». Это премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100 процентов экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки World of Warships получат возможность пользоваться бесконечным корабельным премиум-аккаунтом и премиум-линкором VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет «Як-ЗТ» VII уровня.

Абонентская плата за тариф «Игровой» во всех регионах России составит 890 рублей в месяц. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам компании.

«Tele2 расширяет перспективное направление и реагирует на запрос аудитории, которая все больше интересуется игровыми сервисами. В сети Tele2 зафиксировано более 2,5 миллиона клиентов, которые регулярно посещают геймерские ресурсы. Во время пандемии мы отмечали рост числа новых пользователей, более частые визиты клиентов на игровые сайты и увеличение пребывания геймеров в игре. В ответ на эту тенденцию мы запускаем тариф, который включает массу эксклюзивных бонусов для фанатов Wargaming, — отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. — Среди преимуществ тарифа не только премиум-аккаунт, безлимитный доступ к трансляциям на популярных платформах, но и особые навыки, повышающие эффективность игрока. Мы продолжим дополнять продукт привлекательными для геймеров характеристиками».

Тариф для геймеров Tele2 запустила в партнерстве с одним из крупнейших мировых издателей и разработчиков игр Wargaming. «Для нас было важно сделать тариф именно для тех, кто любит игры, поэтому в пакет мы добавили безлимитный доступ к Youtube и Twitch. Ну и, конечно, в него входит весь набор танковых бонусов: Т-44-100, бесконечный танковый премиум-аккаунт и главное — пропуск в эксклюзивные игровые события и турниры, которые скоро запустятся. Эти турниры позволят выигрывать денежные и игровые призы не только киберспортсменам, но и обычным игрокам», — подчеркнул глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович.