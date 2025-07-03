Польша испугалась прихода к власти в Киеве пророссийских сил

Косиняк-Камыш: Польша опасается прихода к власти на Украине пророссийских сил

Польша опасается прихода к власти на Украине пророссийских сил. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polskie Radio.

«Смена настроений в украинском обществе с ориентации на Варшаву и Вашингтон в сторону оглядки на Москву — сценарий гипотетический, но очень опасный», — сказал глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что «подталкивание» Киева в сторону Москвы станет угрозой безопасности Варшавы. Он также отметил, что победа пророссийского кандидата в президенты на Украине будет худшим сценарием для Польши.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина пока не выполнила ряд условий, необходимых для вступления в Европейский союз. По его мнению, перспективы вступления Киева в НАТО сейчас отсутствуют.