Яна Троянова осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым за отказ взять деньги

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова осудила семью погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя за отказ взять деньги актера. Она заявила в опубликованном на YouTube интервью Ксении Собчак, что артист поступил правильно, предложив заплатить пострадавшим.

«Семья могла бы взять эти деньги, потому что мужчина (погибший Сергей Захаров — прим. «Ленты.ру») ехал заработать деньги. Но общество же чего боится? Нового осуждения! Если бы они взяли деньги, их бы осудили. А на самом деле это тупо. Можно было взять деньги», — сказала Троянова.

Актриса добавила, что в случае, если бы семья Захарова взяла деньги, то Ефремов все равно бы понес наказание. «Но уже смягчающее, потому что семья нашла компромисс. И все бы быстро забыли, а они бы дали детям образование, всем бы было нормально», — отметила она.

Троянова подчеркнула, что люди «не умеют договариваться, потому что боятся осуждения».

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.

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