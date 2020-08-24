ВОЗ выступила за объединение усилий для внедрения вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно призывает страны объединить усилия в плане вакцинации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление старшего советника организации Брюса Эйлварда.

По мнению представителя ВОЗ, крайне важно обеспечить внедрение вакцины во все страны как можно раньше вне зависимости от ее происхождения. Известно, что всего на данный момент в организации изучают девять разных вакцин.

Ранее в ВОЗ говорили, что национализм стал фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса. В первую очередь это коснулось распределения ресурсов, а сейчас может отразиться на эффективности распространения вакцины — «прививочный национализм» представляет большую опасность.

11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.

Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, так как исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.