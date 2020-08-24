Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом в руках

Законодательство Белоруссии не запрещает давать оружие несовершеннолетним, но из-за его ношения могут быть проблемы с родительскими правами или уголовным кодексом. Об этом в беседе с РБК заявил юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак, комментируя появление 15-летнего сына президента республики Александра Лукашенко с автоматом в руках.

«Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы. Здесь вопрос контекста: что это было за оружие, что за ситуация, зачем ребенка в это вовлекают», — оценил Гулак.

Материалы по теме «Наши зарплаты — пули ОМОНа» Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

По его словам, случившееся можно называть нарушением, связанным с обязанностями родителя воспитывать ребенка. Это прописано в кодексе о браке и семье Белоруссии, а также в законе о правах ребенка, уточнил юрист. «Здесь должны включаться профилактические меры, возможно постановление на официальный контроль из-за ситуации, представляющей опасность для ребенка. Может дело дойти до проблемы с родительскими правами», — подчеркнул он.

Ранее 24 августа сообщалось, что экипировку Николая Лукашенко, в которой он был запечатлен во время полета на вертолете Ми-8 с отцом, изучили в сети. На сыне белорусского лидера заметили, в частности, шлем «Спартанец» от российской компании 5.45 Design. Также юноша был одет в так называемый плитник — разгрузочный бронежилет с отделениями для трех магазинов к автомату Калашникова.

Николай Лукашенко облачился в военную амуницию накануне, 23 августа, последовав примеру отца. В таком виде вместе с Лукашенко-старшим они прилетели в президентскую резиденцию.