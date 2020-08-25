Российской киноотрасли предрекли возврат на 12 лет назад из-за пандемии

Российской киноотрасли предрекли возможный возврат на 12 лет назад из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью ТАСС российский и узбекский актер, режиссер, сценарист, генеральный директор киностудии «КИТ» Джаник Файзиев.

По его словам, чтобы этого не случилось, кинотеатрам и продюсерам необходима поддержка государства.

«По средним оценкам, если ситуация будет продолжаться еще полгода-год, то есть опасность, что кинотеатры превратятся в такой музей, куда наши дети будут ходить, чтобы понять, как мы проводили время раньше. Либо кинематографическую отрасль отбросит лет на 12 назад, когда доля отечественного рынка была меньше 10 процентов», — сказал Файзиев.

Эксперт добавил, что кинематографисты уже обращались к правительству с просьбой о поддержке от имени Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Также был создан оперштаб для последовательных действий в сложной для отечественной киноотрасли ситуации, однако пока предложенные меры не повлияли на ситуацию.

«Теперь выяснилось, что открылись около 15 процентов кинотеатров, к 1 сентября откроется максимум 25-30 процентов, и наши сборы будут совсем копеечными. Мы очень надеялись, что правительство нас поддержит, нас попросили остаться на этой дате, иначе кинотеатрам нечего было бы показывать. Если меры поддержки не будут внедрены, есть опасность, что и продюсеры испугаются, кинотеатры не выдержат», — заключил режиссер.