Путин поставил Медведеву новую задачу

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам обеспечения интересов страны в Арктике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, новые задачи поставлены заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву, который назначен председателем комиссии. В их числе выработка мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России в Арктике и социально-экономического развития Арктической зоны. Кроме того, комиссия будет координировать органы власти в этой сфере.

В составе комиссии также вошли министры обороны, иностранных дел, природных ресурсов и экологии, транспорта, финансов, промышленности и торговли, экономического развития, энергетики, директор Службы внешней разведки, первые заместители глав Росгвардии и ФСБ, замглавы «Росатома».

Первое заседание комиссии, как сообщает «Интерфакс», пройдет в Москве в ближайшее время. «Будут рассмотрены вопросы, входящие в компетенцию комиссии», — говорится в сообщении.