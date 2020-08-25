Предприятия из Тюменской области вышли в финал «Экспортера года»

Два предприятия из Тюменской области — «Тюменские аэрозоли» и компания, занимающаяся производством стартовых кормов для всех видов рыб и креветок, — вышли в финал конкурса «Экспортер года». Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

Церемония награждения пройдет на международном форуме «Сделано в России» в ноябре.

Отмечается, что в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Малое и среднее предпринимательство» все три призовых места заняли тюменские предприятия. Победителем стала компания, занимающаяся производством стартовых кормов для всех видов рыб и креветок, не имеющих аналогов в России. Доля экспорта в выручке составляет 90 процентов, за последний год объем поставок за рубеж вырос на 10 процентов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что к концу 2024 года планируется достичь объема экспорта продукции регионального АПК в размере 30 миллионов долларов США.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.