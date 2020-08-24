Сухогрузный район порта Тамань исключат из нацпроекта

Проект сухогрузного района морского порта Тамань исключат из нацпроекта «Комплексный план модернизации инфраструктуры». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на документы к заседанию правкомиссии по транспорту, состоявшемуся в конце июля.

В документах указано, что «реализация мероприятия остановлена, инициировано исключение из федерального проекта».

Как заявили в Росморпорте, проблема проекта заключается в отсутствии грузовой базы и заинтересованных инвесторов, что связанно с ситуацией на внешних рынках.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.