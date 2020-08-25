Названы способствующие заражению коронавирусом условия

Распространению коронавируса SARS-CoV-2 через аэрозольные частицы по воздуху способствует относительная влажность. К такому выводу пришли исследователи из Института тропосферных исследований имени Лейбница в Лейпциге (Германия) и Национальной физической лаборатории в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Aerosol and Air Quality Research.

Специалисты проанализировали 10 исследований, посвященных влиянию условий окружающей среды на заражение вирусом. Относительная влажность от 40 до 60 процентов может снизить распространение вирусов и их абсорбцию через слизистую оболочку носа.

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Долгое время основным путем передачи вирусов назывались крупные капли, которые попадают в воздух при кашле и чихании инфицированных людей. Тяжелые капли очень быстро падают на землю и могут преодолевать лишь короткие расстояния. Именно на этом предположении основана рекомендация соблюдать минимальную дистанцию от других людей, равную 1,5-2 метрам. Однако в последнее время были зарегистрированы вспышки COVID-19, которые, по всей видимости, связаны с одновременным присутствием множества людей в одной комнате.

Известно, что крошечные капли диаметром пять микрометров могут находиться в воздухе девять минут. При высокой влажности больше молекул воды прилипают к частицам, в результате чего те растут и оседают быстрее. Результаты нового исследования показали, что влажность воздуха также влияет на поведение микроорганизмов в каплях, их выживание и скорость инактивации. Сухой воздух также делает слизистые оболочки носа менее увлажненными и более проницаемыми для вирусов.