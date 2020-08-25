Составлен список самой культовой модной одежды всех времен

Американцы составили список самой культовой, на их взгляд, модной одежды всех времен. Результаты опроса популярного ретейлера Farfetch публикует New York Post.

На первое место рейтинга попали джинсы Levi's 501. Они были впервые изготовлены в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств. Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.

Третью позицию заняли кроссовки Nike Air Max, четвертую — футболки-поло нью-йоркской компании Ralph Lauren, а пятую — чемоданы и сумки люксового французского бренда Louis Vuitton.

Далее в списке следуют сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors. Заключительными позициями в первой десятке стали резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.

Респонденты также включили в рейтинг ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнечные очки модели Ray-Ban Wayfarers и сандалии Birkenstocks.

«Сейчас, как никогда раньше, клиенты заинтересованы в совершении обдуманных покупок, которые выдержат испытание временем. От подержанных джинсов до дизайнерских вещей — покупатели готовы инвестировать в качественные вещи вне зависимости от тенденций моды», — подвел итог директор по устойчивому развитию Farfetch Томас Берри.

Ранее в августе эксперты моды назвали модели купальников, которые стали самыми популярными за лето 2020 года среди модных блогеров, манекенщиц и знаменитостей. Трендами, в частности, стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта, а также купальники той же марки, похожие на медицинскую маску для лица.