Судимый вожатый арестован по подозрению в изнасиловании третьеклассницы

Суд заключил под стражу 47-летнего вожатого детского лагеря в Евпатории, которого подозревают в изнасиловании третьеклассницы. Об этом во вторник, 25 августа, сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополь.

Следователи установили, что 19 августа педагог-организатор детского лагеря во время тихого часа зашел в комнату к девочкам и совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера.

О том, что произошло, школьница рассказала маме, а та обратилась в полицию. Сразу после инцидента мужчина пытался сбежать из Евпатории, но на автовокзале его поймали сотрудники лагеря и передали полицейским. На допросе он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены пострадавшая, свидетели и сотрудники лагеря. Выяснилось, что задержанный ранее был судим за имущественное преступление, а в лагере был на испытательном сроке.

Как уточнил телеканал «360», ранее директор лагеря опровергла информацию о происшествии, сказав, что домогательств, а тем более насилия, не было, но «знаки внимания» девочкам вожатый оказывал.

Следователи продолжают расследование дела. Они также проверят, на каких основаниях вожатый был допущен к работе с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что мужчину заподозрили в изнасиловании трех девятилетних девочек.