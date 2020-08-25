Россиянина задержали после фотосессии обнаженной десятилетней дочери

В Саратове задержали жителя Подмосковья по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает ИА «Версия Саратов».

По данным агентства, 56-летний россиянин устроил своей десятилетней дочери обнаженную фотосессию на территории парка Победы. Еще две серии фотографий были сделаны на пляже «Городские пески» и в квартире. Как сообщается на сайте Следственного комитета России (СК), девочка рассказала следователям о подробностях противоправных действий отца.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Теперь нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы.

Год назад в Саратове нашли мертвой девятилетнюю местную жительницу. Выяснилось, что ее изнасиловал и убил ранее судимый Михаил Туватин. По словам преступника, он незаконно присвоил себе гараж и побоялся, что он принадлежит семье заговорившей с ним в гаражном кооперативе девочки. Тогда он изнасиловал третьеклассницу, а когда она стала кричать, убил ее. 24 августа Туватина приговорили к пожизненному лишению свободы.