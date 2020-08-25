Судимого вожатого заподозрили в изнасиловании третьеклассниц

Вожатого из детского лагеря в Крыму заподозрили в изнасиловании трех девятилетних девочек. По версии следствия, жертв может быть гораздо больше. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, на преступника вышли почти случайно. Мальчики, отдыхающие в лагере, пожаловались родителям на то, что 47-летний вожатый вымогает у них деньги. Директор лагеря пригласил мужчину в кабинет, чтобы побеседовать с ним. Однако тот повел себя странно и сбежал.

Администрация сочла такое поведение неприемлемым и доставила его в полицию. Там выяснилось, что денег у детей мужчина не вымогал, однако изнасиловал трех третьеклассниц в лагере.

В ходе расследования преступления полиция выяснила, что вожатый ранее был судим. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также то, каким образом судимого россиянина допустили до работы с детьми.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали россиянина, который устроил обнаженную фотосессию своей десятилетней дочери. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.