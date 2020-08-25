Названа опасность орехов для некоторых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасность орехов для некоторых людей, а также перечислила самые популярные в России виды. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Соломатина подчеркнула, что любые орехи противопоказаны людям, страдающим аллергией, подагрой и проблемами желудочно-кишечного тракта. При похудении допускается съедать пять-десять орехов в день, отмечает врач. При этом суточная норма орехов для человека, не придерживающегося диеты, — 50 граммов.

В список самых распространенных орехов диетолог включила фундук, арахис и грецкий орех. Первое место занял грецкий орех, так как он богат полезными микроэлементами. «В нем больше всего содержится белка, в арахисе и фундуке он тоже присутствует, но грецкий орех все же рекордсмен», — пояснила эксперт.

Грецкий орех, помимо прочего, полезен при анемии и проблемах кровеносных сосудов. Его рекомендуют употреблять при лечении хронических сосудистых болезней.

Фундук, арахис и грецкий орех разрешено есть даже при диете, поскольку у них низкий гликемический индекс и нет углеводов. Содержащиеся в этих продуктах растительные жиры улучшают состояние ногтей, кожи и волос. Самыми калорийными орехами считаются кешью и бразильский орех. Их диетолог советует употреблять с осторожностью.

Ранее Елена Соломатина назвала категорию людей, которой противопоказаны яблоки. Яблоки представляют некоторую опасность для людей, страдающих проблемами с пищеварительным трактом. Эти фрукты не стоит есть тем, кто болеет гастритом или язвой и имеет повышенную кислотность желудка.