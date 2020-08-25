Эксперты оценили сайты новых российских партий

Сайты новых российских партий выполняют номинальную функцию визиток, на них отсутствует важная информация о деятельности политического объединения. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), проанализировав партийные ресурсы.

«Сайты новых политических партий не реализуют весь возможный потенциал и создают впечатления "вынужденных" решений, на которые пошло руководство, так как у каждой организации в современном мире должен быть свой сайт», — говорится в отчете.

В первую очередь исследователи отмечают нехватку информации на сайтах и отсутствие интерактивности, что также способствует низкой посещаемости. На сайтах, как правило, публикуется базовая информация о партиях: программы, сведения о лидерах и новости, однако отсутствует более детальные сведения о региональных отделениях, избирательных кампаниях и структуре партии.

Эксперты изучили сайты партий «Новые люди», «За правду», «Партия прямой демократии», «Зеленая альтернатива». Все домены зарегистрированы на физические, а не юридические лица, информация о владельце домена партии «За правду» недоступна. Самым лучшим признан сайт партии «Новые люди».

«Новые люди» были зарегистрированы в марте 2020 года. Лидером партии стал президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев.