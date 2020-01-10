Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В планах программиста — довести партию до региональных выборов 2020 года и затем до парламентских в 2021-м.

Макаров рассказал изданию, что у партии будет мобильное приложение на технологии Blockchain, через которое ее члены смогут участвовать в голосованиях. На его создание мужчина выделит один миллион долларов.

Основу движения составят разработчики из ведущих IT-компаний в российских регионах, поскольку эти люди «хорошо знают о местных проблемах».

Учредительный съезд пройдет 5 марта. В оргкомитет вместе с создателем WoT войдут представители из IT-индустрии, медиа и коммуникаций: замглавы юридической службы «Яндекс.Денег» Борис Чигидин, гендиректор компании Unwired Devices Олег Артамонов, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько и бывший продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков.

Белорусская компания Wargaming, зарегистрированная на Кипре, финансово поддерживает военно-исторические музеи в разных странах и ранее помогала ветеранским организациям в США. В России сотрудничество с военно-патриотическими музеями происходит в рамках программы «Помним все». Анонимный собеседник «Ъ» из российской игровой индустрии отметил, что компания финансирует множество патриотических мероприятий в России и Белоруссии и «обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT».

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