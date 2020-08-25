Назван лучший куриный суп в пакетиках

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного супа в пакетиках и назвал лучший продукт. Об этом говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру».

В общей сложности специалисты проверили супы шести брендов: Gallina Blanca, Maggi, Podravka, «Приправыч», «Русский продукт / Бакалея 101» и «Суперсуп». Исследование позволило установить, что все проверенные продукты безопасны для здоровья.

К покупке рекомендованы все бренды, кроме супа марки «Суперсупа». Дело в том, что в нем обнаружены следы сои, которая является аллергеном. Ее возможное присутствие не отражено на упаковке, в результате чего продукт данной марки попал в список товаров с замечаниям.

Ранее специалисты организации проверили зеленый чай в пакетиках. В процессе дегустации лучшие оценки получили Greenfield и Ahmad, худшие — Fine life и Akbar. В чае Basilur и Greenfield нашли плесень.