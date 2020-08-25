На акцию протеста белорусских учителей пригнали военную технику

В Минске подогнали военную технику к месту акции протеста белорусских учителей возле здания Министерства образования, передает Tut.by.

Техника ездит кругами по улице Советской. Собравшиеся скандируют: «Позор!» и «Трибунал!»

Педагоги и поддерживающие их граждане устроили акцию возле министерства, чтобы выразить солидарность с работниками образования, не участвовавшими в фальсификациях на президентских выборах 9 августа. Они также возмущены заявлением президента Александра Лукашенко, который приказал увольнять учителей-оппозиционеров.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Выпускники начали приносить к воротам своих школ дипломы и грамоты, таким образом осуждая работавших в избиркомах педагогов за участие в фальсификациях. Учителя пожаловались на травлю.