Россиянок предупредили об опасных последствиях косметики

Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский в беседе с радио Sputnik назвал россиянкам опасные последствия использования косметики.

Он отметил, что современные девочки-подростки уже с 12-13 лет начинают использовать декоративную косметику и активно очищать кожу лица. Однако такое постоянное агрессивное насилие над кожей со временем делает ее интолерантной.

Так, кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и реагирует на любое косметическое средство, с которым был контакт. «Даже на очищения кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях», — предупредил специалист. Едемский подчеркнул, что такое состояние очень тяжело лечится.

Кроме того, многие компоненты косметических средств входят в состав бытовой химии. Поэтому человек контактирует с обычной бытовой химией и в течение многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи, организма к различным компонентам.

Ранее россиянок предупредили об опасных последствиях некачественной косметики. Как пояснили специалисты, регулярное применение просроченных и несертифицированных косметических средств может привести к развитию синдрома сухого глаза. При этом попадание косметики на слизистую глаза и сальные железы усугубляет ситуацию.