Назван способ выбрать лучшую помаду

В Роскачестве назвали способ выбрать лучшую помаду. Выводы экспертов были опубликованы на сайте организации.

Специалисты ведомства провели проверку 20 торговых марок помады из разных стран и посоветовали покупательницам при выборе косметических средств обращать внимание на их состав.

Сотрудники пресс-службы Роскачества сообщили, что чаще всего ингредиенты на упаковке указаны в порядке уменьшения их количества. Однако производители также имеют право писать сначала действующие, а затем вспомогательные вещества или перечислять их в алфавитном порядке.

Помимо этого, эксперты организации посоветовали покупателям следить за тем, на каком языке написан состав. Они отметили, что изготовитель обязан указывать латинское название веществ. Если состав написан только на русском языке, то это является нарушением.

В качестве выводов специалисты Роскачества опубликовали памятку для посещения косметических магазинов. В ней они обозначили нежелательные и запрещенные компоненты в составе помады, такие как этиловый спирт, бензол и антибиотики.

Ранее, в январе, эксперты заявили, что макияж с применением ранее использовавшейся чужой косметики, которая может быть опасной, станет трендом в предстоящем году. Подчеркивается, что рынок по перепродаже косметики заметно растет. Помимо этого, отмечается, что стоимость подержанной косметики меньше новой на 30 или даже 50 процентов.

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