Косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасны

Исследование показало, что косметические тестеры в магазинах могут содержать герпес, кишечную палочку и стафилококк. Видео эксперимента разместила на своем YouTube-канале телекомпания WCNC Charlotte.

Журналисты телеканала собрали десять мазков разной косметики в нескольких магазинах города Вудбридж, штат Нью-Джерси, и поместили их в посуду с агаром для культивирования бактерий и вирусов. После чего команда подождала пять дней и отнесла их на оценку специалисту по инфекционным заболеваниям.

При рассмотрении образцов доктор Араш Пурсина (Arash Poursina) из медицинского центра Пьемонта заявила, что два из них являются переносчиками разновидностей стафилококка и смертельно опасны. Помимо этого анализ остальных образцов показал наличие герпеса и кишечной палочки.

«При всеобщем использовании косметических средств можно подхватить даже болезнь, передающуюся половым путем», — говорит Пурсина. Тени для век и губная помада оказались самыми опасными, но доктор рекомендует не прикасаться к любым тестерам для макияжа. «Даже использование новых ватных дисков может не помочь в предотвращении развития инфекций», — заключила Пурсина.

В сентябре 2019 года выяснилось, что популярная женская бьюти-процедура по наращиванию ресниц оказалась чреватой последствиями. По словам врача из британской офтальмологической клиники, в последнее время наблюдается рост числа глазных инфекций, связанных с применением накладных ресниц.

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