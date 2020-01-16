Опасный макияж подержанной косметикой станет трендом в 2020 году

Макияж с применением ранее использовавшейся чужой косметики станет трендом в 2020 году. Этот вывод сделали эксперты Vogue Business в связи с тем, что женщины начали чаще приобретать средства, использование которых может быть опасным.

Как подчеркивает издание, рынок по перепродаже косметики заметно растет. Например, портал Poshmark в 2019 году открыл направление, в рамках которого пользователи официально продают подержанные косметические средства. Кроме того, на популярном сайте Ebay есть возможность купить старые отремонтированные приборы для укладки волос.

Отмечается, что стоимость уже использовавшейся косметики меньше новой на 30 или даже 50 процентов. В связи с этим у пользователей есть возможность купить дорогие продукты по более низкой цене.

В то же время многих покупателей волнуют вопросы гигиены и срока годности. На платформе Glambot подчеркивают, что, как правило, люди очищают подержанные средства перед продажей: удаляют верхний слой с рассыпчатых материалов и дезинфицируют помады. Срок годности при этом указывают сами продавцы, и проверить их действительность при покупке не представляется возможным.

Однако применение ранее использовавшейся косметики безопасным признают не все. Так, в ноябре 2019 года стало известно, что косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасными. Согласно выводам доктора Араша Пурсина, они могут содержать герпес, кишечную палочку и стафилококк.

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