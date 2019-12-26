В России выбрали главный модный тренд

Российский сервис бесплатных объявлений «Юла» выбрал оверсайз (одежда свободного кроя или та, которая велика владельцу на несколько размеров) главным модным трендом 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании, оказавшиеся в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что всего за 12 месяцев интерес к таким вещам на сайте вырос в два раза: в России пользователи искали одежду оверсайз на 105 процентов чаще, чем годом ранее. При этом самыми востребованными в этой категории стали пуховики, худи, толстовки и куртки.

Также сообщается, что наибольшим спросом тренд пользовался у молодежи, особенно у женщин. Среди мужских вещей такие товары встречаются в 3,5 раза реже, чем среди женских.

Отмечается, что вещи оверсайз стоили на сайте в среднем на 48 процентов дороже обычных.

Ранее в декабре свой список самых модных вещей уходящего года представили редакторы журнала Vogue. К ним, в частности, отнесли одежду в стиле буржуа, блестящие туфли, крошечную сумку бренда Jacquemus, жемчужные ожерелья и бежевый цвет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!