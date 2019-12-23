Названа самая модная одежда года

Буржуазный стиль назвали одним из главных трендов в одежде 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса в Instagram-аккаунте Vogue Runway, которые публикует Vogue.

Образы указанного стиля состоят из приталенных бежевых блейзеров, пиджаков в клетку, миди-юбок, блузок с кружевами и оборками, высоких сапог, шарфов и кожаных аксессуаров с золотистыми элементами. За стиль буржуа проголосовали 74 процента опрошенных.

Еще одним трендом года признали блестящие туфли. Из предложенной обуви — от высоких сандалий-гладиаторов до футуристичных кроссовок — именно покрытые блестками туфли на каблуках набрали больше всего голосов (83 процента).

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В числе самых модных аксессуаров оказалась крошечная сумка бренда Jacquemus (62 процента), практичные шоперы в стиле 90-х (83 процента) и ставшая мемом гигантская наплечная сумка (62 процента).

Среди украшений лидером стали жемчужные ожерелья и серьги, за которые проголосовал 81 процент участников исследования.

Наконец, самым популярным цветом одежды года назвали бежевый. Естественные оттенки набрали 74 процента, в то время как популярные ранее броские тона получили лишь 26 процентов голосов.

Ранее в декабре эксперты моды перечислили популярные в 2019 году тренды, которые потеряют свою актуальность в 2020 году. К ним отнесли шорты-велосипедки, «уродливые» кроссовки, прозрачные сумки и прочее.

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