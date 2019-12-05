Застрявшая в турникете женщина с гигантской сумкой озадачила пассажиров метро

@newyorknico / Instagram

В нью-йоркском метро женщина с огромной сумкой застряла в турникете. Видео случившегося опубликовали в популярном Instagram-аккаунте @newyorknico, где высмеиваются курьезы из жизни города.

На кадрах видно, как пассажирка с кислотно-желтой наплечной сумкой американского бренда Opening Ceremony пытается пробраться в метро через турникет. Из-за своего размера сумка дважды застревает в проходе, и женщине приходится приложить усилия, чтобы затащить ее внутрь.

Подписчики аккаунта заинтересовались ситуацией. «Это самая большая сумка из всех, что я когда-либо видел», «Это настоящий монстр», «Когда в сумке тебе нужно уместить всю свою жизнь», «Это черная пятница?», «В ней можно жить», «Зачем эти страдания? Ведь можно попросить о помощи сотрудника метро», — высказались они в комментариях под постом, собравшим 165 тысяч лайков.

В ноябре пользователей соцсетей ввела в замешательство крошечная сумка американской певицы Lizzo, с которой она появилась на церемонии вручения премии American Music Awards. Речь шла о белой микросумке Valentino.

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