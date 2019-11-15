Официант пролил вино на дорогую сумку гостьи и породил споры о ее подлинности

Жительница американского штата Нью-Джерси обратилась в суд из-за официанта в загородном клубе, который пролил красное вино на ее якобы дорогостоящую сумку. Об этом пишет Daily Mail.

Марьяна Бейдер (Maryana Beyder) подала иск против дома отдыха Alpine Country Club после того, как в сентябре прошлого года сотрудник местного ресторана во время обеда испортил ее сумочку Hermès стоимостью 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

В свою очередь адвокат клуба Кен Мербер (Ken Merber) заявил, что в заведении провели экспертизу испорченного изделия. «Есть серьезные сомнения относительно подлинности сумки», — пояснил он и добавил, что истец так и не предоставила квитанцию об оплате заявленной стоимости.

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В ответ юрист Бейдер Александра Эррико (Alexandra Errico) подчеркнула, что подлинность сумки не может подвергаться сомнению, так как ее клиентка «никогда бы столько за нее не заплатила», если бы это был не оригинал. Женщина также подчеркнула, что расценивает произошедшее как случайность, за которую виновный должен понести ответственность.

По информации издания, Alpine Country Club в рамках того же дела подал перекрестный иск в отношении официанта, пролившего вино, с требованием выплатить клиенту указанную сумму.

В июле прошлого года австралийская компания Luxe It Fwd, специализирующаяся на перепродаже эксклюзивных дизайнерских аксессуаров, назвала отличительные черты поддельных сумок. По их данным, в первую очередь, фальшивая сумка сделана из кожзаменителя, который имеет характерный акриловый запах, присущий поддельным «кожаным» вещам.

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