Российских знаменитостей обманом заставляли покупать подделки

Черный реселлер (человек, который продает подделки вещей под видом оригиналов) раскрыл, кто из российских знаменитостей носит реплики брендовых вещей и как работает рынок подделок. Об этом он рассказал в интервью ведущей YouTube-канала «Луи Вагон» Виктории Чумановой.

По его словам, в основном жертвами становятся московские школьники, у которых много денег и которые не проверяют бирки. Однако среди обманутых черным реселлером людей также есть знаменитости: например, певец Филипп Киркоров, участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова, фигурист Евгений Плющенко, диджей Slava Gee и некоторые участники лейбла Black Star.

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Помимо этого, черный реселлер рассказал, что в Москве есть несколько магазинов, которые перемешивают настоящие вещи с репликами и продают их под видом оригинала. Также существуют принципиальные концепт-сторы (бутики, в которых собраны вещи нескольких брендов), владельцы которых никогда не соглашаются на покупку подделок у черного реселлера — к примеру, Sneakerhead. «Они очень редко получают пары на ретейл. Это невыгодно. Поэтому я и занимаюсь палью (репликами — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил участник интервью.

В марте компания Group Project создала метод борьбы с подделками продукции известных брендов с использованием технологии блокчейн. Организация предложила производителям одежды прикреплять специально созданный криптотег (Crypto-Tag™) к изделиям. Таким образом, покупатели смогут самостоятельно проверить подлинность товара, отсканировав тег с помощью мобильного приложения на смартфоне.

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