Доказана возможность космического происхождения жизни

Ученые доказали, что бактерии способны выжить в вакууме, дрейфуя на расстояния, равные дистанции от Земли до Марса. Это делает вероятным сценарий происхождения первых живых существ, согласно которому первые микроорганизмы могли попасть на планету из космоса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.

В ходе экспериментов радиоустойчивые бактерии Deinococcus в течение трех лет подвергались воздействию микрогравитации, интенсивного ультрафиолетового излучения, экстремальных температур и вакуума с внешней стороны Международной космической станции. Бактерии пережили экстремальные условия среды в виде обезвоженных агрегатов толщиной более 0,5 миллиметра. Максимальный срок нахождения в космосе с сохранением жизненных функций оценивается учеными в 3-8 лет. Внутри МКС Deinococcus смогли бы просуществовать 15-45 лет.

ДНК клеток бактерий была повреждена ультрафиолетовым излучением и космической радиацией, однако после рекультивирования микроорганизмы восстановили свой геном. При этом агрегаты клеток диаметром один миллиметр имели достаточную защиту от ультрафиолета, чтобы выживало большое количество микроорганизмов.

Результаты работы показывают, что бактерии могут выживать в космосе не только на метеоритах и астероидах, но и в виде агрегатов, способных распространяться от планеты к планете, что авторы называют массапанспермией.