Названы условия для восстановления спроса на нефть

Возобновление авиаперелетов и поездок на работу на транспорте является главным условием для полного восстановления спроса на нефть, сказано в обзоре аналитического агентства IHS Markit.

Мировой спрос на нефть резко вырос с мая по июль нынешнего года после ослабления карантинных ограничений, в настоящее время он находится на уровне 89 процентов по сравнению с прошлым годом (а в апреле — 78 процентов). IHS Markit ожидает, что темпы восстановления замедлятся в первом квартале 2021 года (до 92-95 процентов от уровня 2019-го).

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Фактический расход авиакеросина по-прежнему на 50 процентов ниже уровня прошлого года. Аналитики называют этот фактор тормозом для стабилизации рынка. «Для восстановления спроса необходимо возобновить путешествия и поездки на работу. И этого не произойдет до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса», — заявил аналитик Джим Буркхард.

Агентство Moody's прогнозирует, что пандемия продлит период повышенной волатильности цен на сырье, а многие компании начнут сокращать инвестиции в новые нефтегазовые проекты, делая ставку на альтернативную энергетику. По оценкам аналитиков, цены на нефть будут колебаться в диапазоне 45-65 долларов за баррель в 2021 году.