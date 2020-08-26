Россиянам объяснили необходимость сразу удалять смс-сообщения

Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев в разговоре с агентством «Прайм» объяснил россиянам необходимость сразу удалять из телефона некоторые смс-сообщения.

По его словам, важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Кроме того, можно удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. «И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — сказал эксперт.

Он также посоветовал вспомнить, какие смс в телефоне могут содержать пароли от сайтов. На всякий случай их следует отправить в «корзину». Помимо чистки сообщений, следует заранее позаботиться о защите информации в телефоне паролем. Это может быть как отпечаток пальца, Face ID, так и цифровой пароль. Главное, чтобы он не содержал цифры «1,2,3,4,5», добавляет эксперт.

Кроме того, телефон должен быть заблокирован даже тогда, когда он находится в поле зрения.

Ранее стало известно, что пользователи могут отправлять запросы сервисному приложению оператора с помощью MMI-кодов, которые часто называют «секретными». Для этого необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков «звездочка» в начале и «решетка» в конце. Большинство из них универсальны, однако существуют также специальные коды для пользователей устройств на Android и iOS.