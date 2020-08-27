Автор книги о похудении назвал способ меньше есть

Автор книги о похудении «#КетоДиета. Есть жир можно!» доктор медицинских наук Василий Генералов назвал способ меньше есть. Об этом пишет издание «МК в Волгограде».

По мнению эксперта, для этого нужно полностью отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, перейти к здоровой пище и питаться только натуральными продуктами, в частности яйцами, мясом, рыбой, зелеными салатами, овощами и фруктами.

Генералов объяснил, что люди едят больше, когда у них плохо работают вкусовые рецепторы. Это может быть связано с злоупотреблением полуфабрикатами и фастфудом, в которых содержатся консерванты и вкусовые добавки. В случае отказа от нездоровой пищи, рецепторы будут работать лучше, считает он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала категорию людей, которой противопоказаны яблоки. Яблоки представляют некоторую опасность для людей, страдающих проблемами с пищеварительным трактом. Эти фрукты не стоит есть тем, кто болеет гастритом или язвой и имеет повышенную кислотность желудка.