Неумелый врач оставил женщину с губами «в виде сосисок» на два года

Женщина рассказала, как косметологическая процедура оставила ее с губами в виде «сосисок». На выпуск телепередачи «Правда о косметических процедурах» на BBC обратили внимание журналисты Daily Mail.

Следуя рекомендации друга, Эмма из Мидлендса записалась на процедуру по увеличению губ к его знакомому специалисту. По возвращении домой ее губы начали опухать, но неумелый врач убедил девушку в том, что это «нормально».

Пациентка осталась недовольна своим внешним видом, поэтому вернулась в клинику на повторный сеанс. Неквалифицированный хирург, в свою очередь, ввел ей еще три дозы наполнителя, в результате чего у героини появились шрамы и отеки.

Позже женщина обратилась в организацию Save Face, где нашла профессионального специалиста, которому удалось исправить проблему. Хирург удалил наполнители, растворив химическое вещество, находящееся внутри губ пациентки. «Я уже вижу разницу. Я плачу от счастья, потому что ждала этого дня два года. Чувствую, что это первый шаг к новой себе», — сказала она.

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Во время беседы с ведущим телепередачи доктором Майклом Мосли (Michael Mosley) Эмма призналась, что сравнивала свои губы с сосисками и думала, что ей никогда не удастся вернуть им прежний вид.

Это не первый раз, когда пациентки делятся историями неудачных операций. В июле 22-летняя Хлоя Макмахон пожаловалась на «превратившего ее губы в сосиски» косметолога-самоучку. По словам девушки, после посещения салона красоты ее губы распухли в несколько раз и начали болеть. При этом сотрудники отказали в возврате средств и предложили сделать еще одну инъекцию бесплатно.