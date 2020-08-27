Женщины вновь полюбили оголять спину и задали новый тренд

Популярная в прошлом одежда с открытой спиной вновь вернулась в моду в 2020 году. Об этом Daily Mail сообщила известная британская стилистка Джесс Вуд (Jess Wood).

По ее словам, в течение нескольких лет женщины предпочитали оголять различные части тела. Так, например, этим летом на полках магазинов появлялось все больше платьев длины миди без глубокого декольте и длинных рукавов, но с открытыми плечами.

Однако сейчас женщины полюбили одежду с вырезом в области спины и задали новый тренд на нее. «Это не просто часть вашего тела, но один из самых сексуальных аксессуаров, который только можно придумать», — пояснила специалистка и показала несколько вариантов описанных платьев таких марок, как Zara, Asos, Ted Baker и John Lewis.

Кроме того, эксперт добавила, что вещи с открытой спиной позволяют продемонстрировать летний загар и не выглядеть при этом чересчур откровенно. «Вам необязательно надевать одежду с глубоким декольте!» — подчеркнула Вуд.

Стилистка также порекомендовала читательницам с маленьким размером груди не надевать под описанные наряды бюстгальтер, а женщинам с большим бюстом — приобрести нижнее белье без бретелей или с прозрачным поясом. Указанные модели представлены в ассортименте брендов InvisiBra, Intimissimi и Tezenis.

В июле эксперт моды Джесс Вуд сообщила о другом тренде из прошлого. Выяснилось, что в моду вернулись шорты-бермуды, которые были популярны в прошлом веке. Модель представляет собой удлиненные до колен шорты с широкими штанинами и высокой посадкой. Стилистка пояснила, что в разное время их носили такие мировые звезды, как бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди и супермодель Синди Кроуфорд.

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